Психолог рассказала, как не стать жертвой предновогодней распродажи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Психолог Ксения Несютина дала советы, как избежать неконтролируемых трат накануне празднования Нового года. Об этом сообщает News.ru.
Специалист напомнила, что чаще всего продавцы стремятся снижением цены обратить внимание покупателя на товар, который в обычных обстоятельствах он бы не приобрел.
"Потенциальному покупателю важно задать себе простой вопрос: "Зачем я это собираюсь купить?" Если вы дали себе честный ответ относительно цели покупки, то вам сложнее будет приобрести то, что вам в действительности не нужно", – подчеркнула Несютина.
Похожего принципа, рассказала психолог, следует придерживаться при онлайн-покупках. Выбранные товары следует внести в корзину и оставить на некоторое время. Ксения Несютина объяснила, что собранный под влиянием эмоций заказ позже может оказаться невостребованным.
Эксперт также посоветовала совершать покупки с утра, мотивировав такое предложение закономерными реакциями в мозгу. В течение дня человек поддается множественному внешнему влиянию на силу воли и принятие решений, а потому после сна закупка может быть более взвешенной.
По данным аналитического центра "Битрикс24", на распродажах россияне чаще всего интересуются гаджетами и бытовой техникой. Среди участников опроса, проведенного компанией, 80% респондентов заявили о выборе электроники.
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