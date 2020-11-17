Эксперты рассказали, какие товары интересуют россиян во время распродаж

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Аналитический центр "Битрикс24" выяснил, какие товары интересуют россиян во время распродаж, сообщает RT.

Исследование показало возросший интерес в этом году у покупателей к гаджетам и бытовой технике. О своем интересе к электронике заявляют 80% участников опроса. Онлайн-подписки на музыку, кино, книги или игры выбирают 7%, а 4% собираются заказывать продукты.

Отдают предпочтение во время распродаж одежде, аксессуарам, путешествиям, абонементам на различные услуги 8% респондентов, лишь 1% привлекают билеты на различные мероприятия.

Ежегодную крупнейшую распродажу в рамках международной акции "Черная пятница" организуют в РФ с 27 по 29 ноября. Она объединит свыше 200 магазинов.

В 2020 году "Черная пятница" окажется восьмой по счету распродажей с момента ее первого проведения в России. В ассоциации компаний интернет-торговли прогнозируют, что в этом году популярными товарами будут одежда и обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания.