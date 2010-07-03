Психолог рассказала, как избежать эмоциональных покупок на онлайн-распродажах

11 ноября по всему миру в магазинах проходит День шопинга, в который различные торговые площадки предлагают товар с большими скидками. Рассказываем, какие магазины участвуют в распродаже и что действительно выгодно купить в день акции, не жалея потом о бессмысленных тратах.

Из Дня холостяка в День шопинга

День шопинга впервые был проведен на китайской торговой платформе Alibaba 10 лет назад. Крупный онлайн-ретейлер воспользовался национальным праздником – Днем холостяка. Дату обозначили так из-за специфических цифр 11.11 (11 ноября), что символизирует не состоящих в паре людей.

Изначально это был маркетинговый ход с распродажей товаров с большими скидками до 50%. Акция имела большой успех и принесла хорошую прибыль продавцам. После чего было решено проводить День шопинга ежегодно, и к нему присоединились многие другие торговые интернет-площадки.

В этом году в распродажах участвуют такие крупные игроки, как AliExpress, Huawei, Xiaomi, "М-Видео", "Эльдорадо", "Летуаль", "Связной", "Спортмастер", Mothercare, "Буквоед", OSTIN, "Технопарк", "Плеер.ру" и другие магазины. Условия проведения акции в каждом онлайн-магазине могут различаться.

Основные распродажи в День шопинга проходят на интернет-площадках и сайтах. Об акциях в офлайн-магазинах необходимо уточнять у конкретной торговой точки, так же как и о дополнительных ограничениях при большом количестве людей на распродажах. Согласно указу мэра Москвы, во всех магазинах и торговых центрах в период пандемии действует масочно-перчаточный режим.

Не делайте эмоциональных покупок

По мнению психолога Анны Девятки, когда человек начинает эмоционально скупать все вещи со скидками, он таким образом закрывает потребность не в покупках, а в чем-то другом. "Это может быть потребность в одобрении, любви, поддержке, чувстве собственного удовлетворения и ощущении счастья", – рассказала Девятка в диалоге с Москвой 24.

Другая причина импульсивного совершения покупок – потребность в ощущении безопасности. "Даже если у человека нет денег, но потребность в покупке есть, то в момент скидок создается ощущение, что либо ты купишь эту вещь сейчас дешевле, либо не сможешь купить никогда. И тогда человек, у которого нет денег, идет и отдает последнее, просто чтобы создать в себе ощущение безопасности (например, чтобы одеть детей к следующему сезону или купить себе нужную одежду)", – объяснила психолог.





Анна Девятка психолог Чем меньше денег, тем меньше ощущение безопасности в обычной жизни. И тем больше желание пойти потратить деньги на те вещи, которые сейчас стоят дешевле.

Анна считает, что остановить это явление можно с помощью профилактики. Во-первых, нужно отслеживать цены и смотреть, насколько они стали ниже в период распродаж. Также хорошо создать список нужных вещей, чтобы избежать спонтанных покупок.

Большую роль играет и тот факт, что при покупке товаров через интернет ощущение насыщения приходит не сразу, а только когда вещь окажется в руках. При этом психолог отметила, что женщинам более свойственно делать эмоциональные покупки, чем мужчинам.





Анна Девятка психолог Если вы понимаете, что вам свойственно делать эмоциональные покупки, приобретайте их с возможностью возврата.

Когда вы подержите приобретенные вещи в руках, то финально примите решение, брать их или не брать. "Нужно дать себе люфт принятия решения, тогда чувство насыщения будет немножечко оттянуто", – посоветовала психолог.

Что выгодно купить на распродаже

Есть категория товаров, которые в период распродаж действительно можно приобрести за более низкую цену. В первую очередь в сбыте таких вещей заинтересованы сами продавцы, поэтому они готовы предоставить скидку покупателям.

Прошлогодние модели телефонов, ноутбуков и техники. Продавцу выгодно сбыть товар, который теряет свою привлекательность из-за выхода новых моделей. Одежда и вещи, для которых сейчас не сезон . Например, осенью можно приобрести по хорошей цене купальники, летние платья и туристические принадлежности. Товары, наценка на которые изначально высока . Обычно это те вещи, которые людям нужны по особым случаям и используются нечасто (брендовая одежда, ювелирные украшения, элитные чаи, хендмейд-предметы). Флагманские позиции в магазинах электроники, которые используются с целью привлечения клиентов. В период скидок их можно приобрести по цене на 30–40% ниже. Аксессуары для электроники: ремешки, наушники, колонки, карты памяти и другие детали.