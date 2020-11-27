Названы топ-10 товаров, которые покупают россияне в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России разбирают на распродажах зимние легинсы, патчи для глаз и сушеное манго. В пресс-службе Wildberries рассказали Москве 24, что еще россияне чаще всего покупают в "черную пятницу".

"Наибольшим спросом пользуются товары для красоты, продукты питания, товары для здоровья и электроника, растет интерес россиян к зимней одежде и утепленным аксессуарам из-за холодной зимы. Интерес к акции высокий со стороны покупателей, поэтому мы ожидаем не менее успешных результатов, чем в прошлом году", – объяснили представители компании.





пресс-служба Wildberries В топ-10 самых востребованных товаров вошли тушь для ресниц, наборы медицинских масок по 100 штук, пульсоксиметры, ассорти фруктовой пастилы, зимние шапки, новогодние гирлянды, зимние легинсы, патчи для глаз, сушеное манго и развивающий игровой картонный домик-раскраска.

Ранее специалисты Роскачества порекомендовали покупателям не забывать о правилах цифровой безопасности в период "черной пятницы", так как в это время активизируются многие мошенники.

По словам экспертов, злоумышленники маскируют свои ресурсы под интернет-магазины и выкупают места в топе поисковой выдачи. Чтобы не попасться на их уловку, рекомендуется проверять доменное имя сайта: порталы мошенников имеют схожие названия с известными магазинами, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off. Также с помощью Whois-сервисов можно отследить дату регистрации домена, заявили в ведомстве.

"Если пользователь видит, что домен был зарегистрирован совсем недавно, то покупки в таком магазине точно не стоит совершать. Также можно проверить, использует ли сайт протокол https, имеет ли действующий сертификат безопасности", – отметили в Роскачестве.

Кроме того, покупателя должна отталкивать слишком низкая цена и непропорционально большая скидка, считают специалисты. Также следует проверить платежные реквизиты магазина. Подозрение, по словам экспертов, должны вызывать номера карт или электронных кошельков физлиц.

В Роскачестве рекомендовали не забывать и про антивирус для компьютера и смартфона, так как есть вероятность заражения устройства троянской программой, позволяющей злоумышленникам украсть деньги с банковского счета.