Власти Москвы рассказали об ограничительных мерах в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил Москве 24, что в связи с распродажами в "черную пятницу" никаких дополнительных ограничений в столице введено не будет.

"Требования все те же самые. Каких-то дополнительных, более жестких мер не принимается", – заявил Немерюк.

По традиции день тотальных распродаж пройдет в последнюю пятницу осени, 27 ноября. Несмотря на пандемию, продавцы рассчитывают на хорошую выручку как в офлайн-магазинах, так и на торговых площадках. При этом все действующие меры безопасности в Москве остаются в силе.

"Все меры уже есть, и все их должны неукоснительно соблюдать. Перчаточно-масочный режим, расстояние, дистанция и так далее", – подчеркнул Немерюк.

Ранее в департаменте торговли и услуг рассказали о контроле за соблюдением запрета на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Немерюк заявил, что проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь.