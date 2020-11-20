Власти столицы проверят соблюдение запрета на работу общепита в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соблюдение запрета на работу в ночное время проверят в ресторанах и других заведениях общественного питания столицы в новогоднюю ночь и новогодние праздники, сообщил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь", – сказал Немерюк.

В Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года в развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку.

Накануне на соблюдение запрета работы в ночное время проверили 18 заведений в Басманном районе Москвы. Как рассказал главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров, в нескольких предприятиях общественного питания были выявлены случаи, когда они не были закрыты после 23:00, а в зале находились посетители.

Более 30 нарушителей масочно-перчаточного режима ранее обнаружили в торговых центрах на севере столицы. В связи с этим были составлены протоколы об административной ответственности.