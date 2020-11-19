В центре Москвы заведения проверили на соблюдение запрета работы ночью

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Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проверили 18 заведений в Басманном районе Москвы на соблюдение запрета работы в ночное время.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров журналистам, в нескольких предприятиях общественного питания были выявлены случаи, когда они не были закрыты после 23:00, а в зале находились посетители.

"С руководством проводились профилактические беседы, посетители рассчитаны, учреждения были закрыты", – сказал Комаров. Инспектор добавил, что административных мер к учреждениям применено не будет.

В Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года в развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку.

Более 30 нарушителей масочно-перчаточного режима ранее обнаружили в торговых центрах на севере столицы. В связи с этим были составлены протоколы об административной ответственности.