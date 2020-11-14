ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей за несоблюдение покупателями соцдистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За нарушение мер профилактики коронавируса торговый дом "ЦУМ" в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Он отметил, что несоблюдение ограничительных мер наблюдалось в очереди за новыми смартфонами, которая спровоцировала давку.

"Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями", – заявил Зинюшин.

Он добавил, что данные меры касаются всех организаций, где предусмотрено совместное пребывание граждан.

В результате нарушения в присутствии представителя администрации ЦУМа был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

"Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч руб. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что ресторану "Времена Года" в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Нарушения включали отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана.