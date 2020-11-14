ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей за несоблюдение покупателями соцдистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За нарушение мер профилактики коронавируса торговый дом "ЦУМ" в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.
Он отметил, что несоблюдение ограничительных мер наблюдалось в очереди за новыми смартфонами, которая спровоцировала давку.
"Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты. Обращаем внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями", – заявил Зинюшин.
Он добавил, что данные меры касаются всех организаций, где предусмотрено совместное пребывание граждан.
В результате нарушения в присутствии представителя администрации ЦУМа был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
"Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч руб. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", – заключил специалист.
Ранее сообщалось, что ресторану "Времена Года" в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Нарушения включали отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана.
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