Более 33 посетителей ТЦ без масок и перчаток обнаружили на севере Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Более 30 нарушителей масочно-перчаточного режима обнаружили в торговых центрах на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Сергея Тельнова.
Он отметил, что рейды провели в "Метрополисе", "Галерее Аэропорт" и "XL". Тельнов подчеркнул, что проверки осуществили сотрудники ОАТИ совместно со столичной полицией.
"В результате обследования выявлено 33 нарушения", – заявил Тельнов.
В связи с этим были составлены соответствующие протоколы об административной ответственности. Нарушители получили штраф в размере 4 тысяч рублей, заключил инспектор.
Ранее проверку осуществили в торговых центрах ЗАО. Рейд провели в "Западном", "Звездочке" и "Шолохове". По итогам проверки выявили 38 нарушителей масочно-перчаточного режима.
Кроме того, почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима зафиксировали в торговых центрах ЦАО. Специалисты провели рейды в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга" и "Европа".
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