В торговых центрах ЦАО выявили 58 нарушителей перчаточно-масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО в ходе рейдов 11 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслана Блинова.

Уточняется, что специалисты провели рейды в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга" и "Европа".

Административные протоколы по части 2-й статьи 3.18.1 КоАП были составлены в отношении 58 нарушителей режима. Им грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Накануне более 60 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в торговых центрах "Фили Град", "Бульвар" и "Мини Молл". В отношении них также были составлены протоколы об административной ответственности.

С начала осени в Москве выявили свыше 80,5 тысячи нарушений масочного режима. Более 19,5 тысячи зафиксировали в торговых и развлекательных центрах, а также в магазинах.