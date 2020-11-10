Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ Москвы 10 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в торговых центрах Москвы 10 ноября. Об этом рассказал инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведено обследование нескольких торговых центов на территории Западного административного округа на предмет соблюдения гражданами масочно-перчаточного режима. В результате обследования выявлено 62 нарушения, по факту этих нарушений составлены протоколы об административной отвественности по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", – приводит его слова Агентство "Москва".

Рейды провели в ТЦ "Фили Град", "Бульвар" и "Мини Молл". Незаметдинов добавил, что нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с начала осени в Москве выявили свыше 80,5 тысячи нарушений масочного режима. Более 19,5 тысячи нарушений было зафиксировано в торговых и развлекательных центрах, а также в магазинах.

Обязательный масочно-перчаточный режим действует в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая этого года. Ежедневно соблюдение режима контролируется. При этом нарушителям в транспорте грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах – в размере 4 тысяч.

