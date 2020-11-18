Почти 20 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Таганском районе столицы было проверено около 20 заведений на соблюдение указа мэра Москвы о запрете работы после 23:00. Об этом рассказал главный инспектор столичного ОАТИ Ян Поповский.

"В ходе рейда по 18 заведениям было выявлено несколько случаев, когда в залах находились посетители после 23:00. С сотрудниками данных организаций были проведены профилактические беседы о недопущении в дальнейшем подобных нарушений. После этого посетители были рассчитаны, заведения прекратили свою работу", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Поповский добавил, что никаких штрафных санкций принято не будет.

В соответствии с новыми ограничениями, заведениям общепита, а также досугово-развлекательного характера запретили работать с 23:00 до 06:00. Это правило не распространяется на торговлю навынос и курьерскую доставку.

В Оперштабе, комментируя данную меру, сообщили, что был изучен весенний опыт распространения коронавируса. Выяснилось, что часто источниками заболевания COVID-19 становились увеселительные заведения.