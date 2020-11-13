В Кремле оценили возможность нового локдауна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что локдаун в России из-за ситуации с коронавирусом вводить не будут, так как система здравоохранения справляется. Об этом он сообщил в интервью RT.

"Мы исходим пока из заявлений Сергея Собянина, и президент об этом говорил, что степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с теми сбоями, о которых мы говорили, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику", – отметил Песков.

Он добавил, что ограничения могут разниться в регионах, поскольку их главы принимают разные решения в зависимости от эпидобстановки, потенциала и возможностей экономики.

"Конечно, все люди. И на фоне абсолютного форс-мажора, а то, что сейчас происходит с эпидемией, это не что иное, как форс-мажор, конечно, все реагируют по-разному. У всех разный и командный, и инфраструктурный потенциал, и возможности экономики. Но то, что все учатся в этой ситуации и пытаются исправлять сбои, это очевидно", – добавил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал ситуацию с коронавирусом в России тревожной. Пресс-секретарь, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле перегрузки системы здравоохранения из-за того, что вовремя не ввели локдаун, заявил, что к этому приходят далеко не все страны мира, уточнив, что многие находят необходимый потенциал для избежания полной остановки экономики.

Сергей Собянин также заявил, что в Москве пытаются избежать полного локдауна. Он уточнил, что власти города принимают своевременные шаги по частичным ограничениям, по жестким требованиям к масочному режиму и по развитию больничной сети.

