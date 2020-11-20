Роскачество рассказало, как не потерять деньги в "черную пятницу"

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Специалисты Роскачества рекомендуют покупателям не забывать о правилах цифровой безопасности в период "черной пятницы", так как в это время активизируются многие мошенники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, злоумышленники маскируют свои ресурсы под интернет-магазины и выкупают места в топе поисковой выдачи. Чтобы не попасться на их уловку, рекомендуется проверять доменное имя сайта: порталы мошенников имеют схожие названия с известными магазинами, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off. Также с помощью Whois-сервисов можно отследить дату регистрации домена, заявили в ведомстве.

"Если пользователь видит, что домен был зарегистрирован совсем недавно, то покупки в таком магазине точно не стоит совершать. Также можно проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности", – отметили в Роскачестве.

Кроме того, покупателя должна отталкивать слишком низкая цена и непропорционально большая скидка, считают специалисты. Также следует проверить платежные реквизиты магазина. Подозрение, по словам экспертов, должны вызывать номера карт или электронных кошельков физлиц.

В Роскачестве рекомендовали не забывать и про антивирус для компьютера и смартфона, так как есть вероятность заражения устройства троянской программой, позволяющей злоумышленникам украсть деньги с банковского счета.

Ранее сообщалось, что в преддверии "черной пятницы" мошенники под видом представителей крупных банков пытаются выманивать у россиян деньги. Злоумышленники в по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя.