Эксперты рассказали, как и где будет проходить "черная пятница" в Москве

27 ноября в России стартует "черная пятница" – день, когда товары в магазинах можно будет купить с большими скидками. Рассказываем, какие распродажи планируются в столичных магазинах, будут ли введены дополнительные меры безопасности и как не пустить все деньги на ветер в погоне за низкими ценами.

Скидки в России несерьезные?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

"Помню, раньше я скупала вещи целыми баулами, они у меня потом дома лежали, я их раздавала. Мама мне говорила: "Зачем тебе столько вещей?" – рассказала Москве 24 жительница столицы Елена Колчина. С годами она стала покупать меньше вещей и чаще всего приобретает их на распродажах.





Елена Колчина москвичка Около 70% вещей я покупаю на распродажах. Даже если это не "черная пятница", всегда есть какой-то предварительный сейл или сезонная распродажа.

В последнее время Елена покупает одежду на иностранных сайтах с доставкой в Москву. По ее мнению, в России скидки на распродажах зачастую ненастоящие или очень маленькие. А хорошие импортные вещи после аккуратной носки можно потом и перепродать.





Елена Колчина москвичка В нашем масс-маркете нет каких-то суперскидок в "черную пятницу". Работают только сезонные сейлы магазинов. "Черная пятница" больше для заграницы, там можно купить вещи со скидкой до 90%.

"Для меня скидка меньше 50% – это вообще несерьезно", – говорит девушка. Тем не менее признается, что в Москве можно найти скидки, если хорошо поискать и постоянно отслеживать цену. "Как-то купила хорошую кожаную куртку c приличной скидкой, а потом на нее еще больший сейл появился. Я пошла, сдала ее и купила на 3 тысячи дешевле", – рассказала Елена.

Чтобы не тратить деньги на распродажах на ненужные вещи, бывалый шопоголик рекомендует подумать, насколько эта вещь действительно вам необходима. "Нужно представить себе, что ты покупаешь вещь за оригинальную цену. Она должна тебе очень сильно нравиться. Если есть какое-то но, лучше ее отложить и уйти, потому что она все равно не будет радовать. На эти деньги можно будет взять что-то более полезное", – подчеркнула Елена.

Переходим в онлайн-покупки

В этом году, несмотря на пандемию, распродажи пройдут и в офлайн-формате. Власти Москвы сообщили, что никаких более жестких мер безопасности в связи с этим предпринято не будет.





Алексей Немерюк руководитель департамента торговли и услуг Все меры уже есть, и все их должны неукоснительно соблюдать. Перчаточно-масочный режим, расстояние, дистанция и так далее.



При этом некоторые магазины в период распродажи могут ввести очередь на вход. "При большом количестве людей будет ограничен вход в торговый зал, будем пускать по очереди", – сообщили Москве 24 в одном из магазинов ZARA. Такое уже практикуется в крупных торговых центрах столицы и позволяет избежать большого скопления людей на одной территории.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали Москве 24, что в этом году в "черной пятнице" примут участие крупнейшие продовольственные и непродовольственные ретейлеры. Однако ожидается, что покупатели скорее воспользуются онлайн-предложениями.





пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) С учетом эпидемиологической обстановки мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом заметно большее количество покупателей предпочтут именно такой канал приобретения товаров со скидками. Расширится аудитория онлайн-распродаж и за счет прихода новых пользователей, которые до пандемии ничего не покупали через интернет.

Тем не менее в АКОРТ отметили, что во всех магазинах соблюдаются установленные Роспотребнадзором ограничения и рекомендации: персонал работает в средствах индивидуальной защиты, проводится регулярная дезинфекция помещений и контактных поверхностей в торговых залах.

"Многие ретейлеры в офлайн-магазинах сохраняют акции, приуроченные к "черной пятнице", но с учетом текущего трафика, который сейчас даже ниже стандартных среднегодовых показателей, мы не ожидаем слишком большого наплыва покупателей", – сообщили в АКОРТ.