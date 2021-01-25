Пассажиры авиакомпании "Победа" смогут выкупить билет на соседнее кресло

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Авиакомпания "Победа" запустила услугу, которая позволяет выкупить соседнее место в самолете и использовать его по своему усмотрению. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" запустил на официальном сайте pobeda.aero услугу Extraseat для комфортного перелета", – говорится в сообщении.

На соседнем месте можно, например, разместить дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 сантиметров и весом до 32 килограммов.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков подчеркнул, что авиакомпания стала получать от клиентов много обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло.

"Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения", – приводятся в сообщении слова Калмыкова.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines запускает онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов. Для бронирования самолета нужно выбрать направление, дату и класс обслуживания. Рассчитать стоимость поездки можно на сайте авиакомпании, там же можно оставить заявку, после чего оператор S7 Airlines свяжется с пассажиром для подтверждения брони. Заявка должна быть оформлена не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета.

