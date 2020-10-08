Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Требование будет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, а для новых самолетов – с 2023 года. Уточняется, что видеонаблюдение должны будут установить в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон. При этом видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток. Такие же требования в постановлении применяются и к иностранным авиакомпаниям.
Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. По их мнению, выгоднее всего покупать билеты в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Отмечается также, что сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.
По словам специалистов, влияет на цену билета и выбор аэропорта. Есть авиаузлы, в которые летать дороже. В то же время специалисты напоминают о необходимости учитывать затраты на трансфер из аэропорта до пункта назначения.
Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос
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