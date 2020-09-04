Аналитики зафиксировали рост спроса на билеты на Мальдивы

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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали резкое повышение интереса россиян к перелетам на Мальдивы, в Египет и ОАЭ, сообщает RT.

По сравнению с несколькими днями ранее к вечеру 3 сентября число запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре раза, в Египет – в пять, а на Мальдивы – в шесть раз.

Отмечается, что дешевле всего в этом месяце будет слетать в Каир. Цены на авиабилеты в египетскую столицу начинаются от 8,8 тысячи рублей. Билеты в Дубай выйдут минимум в 12,5 тысячи рублей.

По подсчетам специалистов, Мальдивы обойдутся россиянам дороже всего. В сентябре цены на билеты в Мале начинаются от 28 тысяч рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и на Мальдивы. Решение было принято на основе принципов взаимности и рекомендаций Оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

В Египет будет отправляться по три рейса в неделю. В ОАЭ и на Мальдивы самолеты из России будут летать два раза в неделю. Также увеличится частота полетов со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. В настоящий момент авиасообщение с этой страной ограничено одним рейсом в неделю.

Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать в страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Польша также убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.