Россияне смогут выезжать за рубеж без ограничений к нуждающимся в уходе родственникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
"В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей", – говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что это касается и иностранных граждан.
"Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России", – говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Так, в Египет будет осуществляться три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы самолеты из России будут отправляться два раза в неделю, следует из распоряжения.
Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.
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