Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

08:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в ОАЭ с 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.
"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из РФ после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и Мальдивы с 8 сентября. Как сообщила Росавиация, в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика), включая обратный путь, – два рейса в неделю. Рейсы можно выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Полеты осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.
Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.
Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии, Польши и Казахстана.
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