Первый онлайн-сервис для бронирования частных самолетов запустят в России

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Авиакомпания S7 Airlines запускает онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Сервис S7 Select делает реальной мечту многих – отправиться в путешествие своей большой компанией на пассажирском лайнере. Забронировать самолет теперь не сложнее, чем взять автомобиль в каршеринге. S7 Airlines предлагает путешественникам возможность забронировать пассажирский самолет для личных перелетов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для бронирования самолета нужно выбрать направление, дату и класс обслуживания. Рассчитать стоимость поездки можно на сайте авиакомпании, там же можно оставить заявку, после чего оператор S7 Airlines свяжется с пассажиром для подтверждения брони.

В компании уточнили, что заявка должна быть оформлена не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета. Полеты будут осуществлять лайнеры Airbus A319 Extra Edition, которые имеют в бизнес-классе 24 места и в эконом-классе – 72.

Сотрудники авиакомпании добавили, что в настоящее время для туристов доступны направления по России в одну сторону или туда и обратно с вылетом из Москвы и прилетом туда же. Уточняется, что в будущем география полетов будет расширена.

"В расчете стоимости учитывается направление, количество пассажиров, класс обслуживания, затраты на топливо и парковку в аэропорту. Мы постарались сделать сервис S7 Select максимально доступным. Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру", – заявил замгенерального директора по продажам S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил список городов России для лучшего развлекательного, культурного и пляжного отдыха. Для этого были опрошены три тысячи пользователей.

Респонденты считают, что максимальное разнообразие развлечений находится в Москве. Такое мнение выразили 43% участников опроса. 26% проголосовали за Сочи, а в Санкт-Петербург за развлекательным отдыхом поехали бы 16% опрошенных.

