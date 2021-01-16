Названы города России для развлекательного и культурного отдыха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители России составили список городов для лучшего развлекательного, культурного и пляжного отдыха. Опрос, в котором приняли участие 3 тысячи человек, провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Респонденты считают, что максимальное разнообразие развлечений находится в Москве. Такое мнение выразили 43% участников опроса. 26% проголосовали за Сочи, а в Петербург за развлекательным отдыхом поехали бы 16% опрошенных.

Также с Санкт-Петербургом у 68% ассоциируется культурный отдых, а Москва в данном направлении оказалась на втором месте (8%). Казань (3%) и Калининград (2,6%), считают некоторые россияне, также могут подойти для культурного отдыха.

Сочи назван лучшим пляжным городом России. За него проголосовали 49% респондентов. Также в числе лидеров Анапа (7,6%) и Геленджик (6,6%). 6,2% заявили, что лучший пляжный отдых находится за границей.

Ранее лучшим городом для отдыха без мужчин, по мнению женщин, оказался Севастополь. Этот город выбрали 24% репондентов.