Эксперты рассказали, как спланировать отпуск в период запретов

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Эксперты рассказали, стоит ли планировать отдых за границей в условиях пандемии, как на нем максимально сэкономить и почему бронировать поездку самостоятельно сегодня невыгодно, сообщает News.ru.

Коронавирус в наступившем году продолжает рушить планы туристов, но не так радикально, как в 2020 году. В настоящее время туроператоры располагают предложениями, учитывающими все риски, а для посещения открыты десятки стран. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, отпуск за рубежом, как и путешествия по России, стоит планировать уже в ближайшие полгода.

"Внутренний туризм в этом году будет более востребован, так как здесь уже есть определенность. Традиционно февраль и март – это период акций раннего бронирования. Они дают существенные скидки при покупке комплексного турпродукта, которые могут составлять от 10 до 40%. Не стоит бояться планировать отпуск и за границей. Туроператоры уже адаптировались к существующим рискам. Поэтому предоплата при раннем бронировании сейчас в разных компаниях составляет в районе 1–3% от стоимости тура. То есть туристы вообще ничем не рискуют. А остальная доплата совершается во многих случаях за пару недель до вылета", – рассказал Горин.

Он отметил, что самыми популярными туристическими направлениями последних месяцев являются Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Занзибар. Горин уточнил, что в наступившем году более выгодной стала схема бронирования пакетного тура – самостоятельное планирование отдыха больше не приносит экономии. Падение цен на готовые предложения обусловлено чартерной перевозкой и специальными ценами на проживание в гостиницах.

Также эксперт посоветовал оформлять страховку от невылета при бронировании путешествия за границу. Она позволит возместить ущерб, если турист неожиданно заболеет коронавирусом накануне вылета.

В настоящее время большая часть россиян отдает предпочтение путешествиям по стране, однако во второй половине 2021 года эта ситуация может начать меняться, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он пояснил, что люди просто не хотят рисковать, покупая туры в пока еще закрытые страны.

"Не думаю, что в ближайшее время россиянам стоит бронировать то, что сейчас закрыто. В России тоже есть что посмотреть. Например, те места, куда раньше не ездили из-за высокой цены. Это Камчатка, озеро Байкал, Сахалин. Нужно отслеживать такие туры, заранее их возможно купить в 1,5–2 раза дешевле", – посоветовал Барзыкин.

Он порекомендовал регулярно отслеживать цену интересующих направлений и обращать внимание на акции, которые позволят значительно сэкономить. Также стоит использовать программу туристического кешбэка, которую планируют возобновить. По словам Барзыкина, тур желательно забронировать до апреля, чтобы он обошелся заметно дешевле.

С 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.