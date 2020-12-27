Названы десять самых удивительных мест в России

Фото: Москва 24/Елена Романенкова
Камчатка вошла в список самых удивительных мест в России. Об этом говорится на туристическом портале Fodor's Travel.
"До 1991 года ни один иностранный путешественник не ступал на Камчатку. Поход сюда – это непредсказуемый и захватывающий опыт. Отправной точкой большинства поездок является город Петропавловск-Камчатский", – говорится в сообщении.
На втором месте расположилось плато Путорана в Сибири. Авторы статьи отмечают, что это место является домом для многих диких животных, включая сибирских снежных баранов, бурых медведей, песцов и волков.
"Плато Путорана – это настоящая дикая местность. Каждый год во время одной из самых редких миграций в мире около 450 000 оленей совершают опасное путешествие по плато", – говорится в сообщении.
Еще одним запоминающимся местом, по мнению авторов, считается национальный парк "Шантарские Острова". Они отметили, что место обладает призрачной красотой со скалистыми утесами, полными морских птиц и пляжами.
Помимо этого, авторы статьи высоко оценили такие территории России, как мыс Дежнева, природный парк Ленские столбы, Курильские острова, Тофаларию, Чараские пески, леса Коми и озеро Байкал.
Ранее Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Сахалин одним из самых красивых мест России. Он отметил, что красоты Дальнего Востока и Сахалина вызывают еще больше положительных эмоций при благоприятной погоде. Медведев подчеркнул, что Россия делает все для развития дальневосточных земель.
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