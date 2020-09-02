Медведев назвал самое красивое место в России

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с участниками патриотического слета "ОстроVа-2020" назвал Сахалин одним из самых красивых мест России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Завидую вам, что вы сейчас находитесь в таком чудесном месте. Я сам там много раз бывал – и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты", – сказал Медведев.
Он отметил, что красоты Дальнего Востока и Сахалина вызывают еще больше положительных эмоций при благоприятной погоде. Медведев подчеркнул, что Россия делает все для развития дальневосточных земель.
Всероссийский молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020" проходит на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В нем принимают участие около тысячи человек из 77 регионов страны. Участники, которые разработают в рамках слета проекты, смогут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей.
На форуме обсуждаются вопросы развития Сахалинской области, сохранения исторической памяти и развития внутреннего молодежного туризма. Организаторами форума выступили Росмолодежь, правительство Сахалинской области и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".
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