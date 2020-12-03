Названы самые популярные у автотуристов города России по пути на юг

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Резкий рост автомобильного туризма в 2020 году повлек увеличение популярности размещения на ночевку в городах, расположенных по пути к морским курортам России. Рейтинг самых востребованных для остановки автомобилистов городов составил сервис бронирования Tvil.ru.

Эксперты изучили данные бронирований в населенных пунктах юга России с июня по октябрь 2020 и обнаружили, что чаще всего автопутешественники останавливались на ночевку в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы и хостелы в этих городах вырос в 2,5 раза по сравнению с показателем прошлогоднего сезона.

Также в список лидеров вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.

Согласно статистике сервиса, туристы бронировали места в городах по пути на юг в среднем на одну-две ночи, платя за размещение от 1 600 до 2 100 рублей в сутки с двух-трех человек. Самыми низкими ценами отличился Краснодар, самыми высокими – Ростов-на-Дону.

"Благодаря этому тренду туристы больше узнают города России. Известные блогеры рассказывают про удивительные места по пути на юг, такие как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике Ростовской области, Воргольские скалы в Липецкой области и Кудыкина гора", – отметила директор по развитию и коммуникациям компании Оксана Шустикова.

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