Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными авианаправлениями осени, передает RT со ссылкой на исследование онлайн-агентства путешествий OneTwoTrip.

Россияне также активно покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

В рейтинг популярных железнодорожных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в некоторые российские города в преддверии новогодних праздников подешевели на 30–40%. Снижение чека зафиксировано на 15 авианаправлениях с вылетом из Москвы.

Лидером по падению цен на билеты стал Нижневартовск. Год назад билеты из столицы в этот город обходились в среднем в 12 110 рублей за билет в одну сторону, сейчас средний чек за перелет составляет 4 665 рублей.

На втором месте по снижению среднего чека – Орск. В прошлом году билеты на новогодние праздники туда стоили 11 065 рублей, теперь они обходятся в среднем в 4 385 рублей. Почти вдвое подешевели билеты в Курган – с 6 093 до 3 165 рублей.

