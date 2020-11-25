Названы города, авиабилеты в которые значительно подешевели к Новому году

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиабилеты в некоторые российские города в преддверии новогодних праздников подешевели на 30–40%. Снижение чека зафиксировано на 15 авианаправлениях с вылетом из Москвы, сообщает портал Tutu.ru.
Лидером по падению цен на билеты стал Нижневартовск. Год назад билеты из столицы в этот город обходились в среднем в 12 110 рублей за билет в одну сторону, сейчас средний чек за перелет составляет 4 665 рублей.
На втором месте по снижению среднего чека – Орск. В прошлом году билеты на новогодние праздники туда стоили 11 065 рублей, теперь они обходятся в среднем в 4 385 рублей. Почти вдвое подешевели билеты в Курган – с 6 093 до 3 165 рублей.
На 45% снизился средний чек на авиабилеты в Самару – с 5 538 до 3 028 рублей. На 35–38% подешевели авиабилеты в Ставрополь, Пензу, Архангельск и Челябинск. Также снизилась стоимость перелета в Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Омск, Уфу, Волгоград и Белгород.
Екатеринбург стал самым популярным направлением из представленных в рейтинге. Средний чек за перелет в этот город с 25 декабря по 10 января составляет 4 212 рублей, за год он снизился на 34%. Также высоким спросом пользуется Санкт-Петербург. Эти два города входят в десятку самых популярных авианаправлений из Москвы на новогодние праздники.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что российские туристы все чаще выбирают для отдыха в новогодние праздники горнолыжные курорты и Русский Север. По ее словам, путешественники часто отдают предпочтение Сочи, Архызу и Домбаю, Шерегешу, Мурманской и Архангельской областям, а также Карелии.
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