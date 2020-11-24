Россияне рассказали об идеальном месте для встречи Нового года

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Россияне назвали место, которое считают идеальным для встречи Нового года. Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.
Большинство участников исследования предпочитают отмечать праздник дома. За это высказались 54%. Причем 30% из них собираются с родными, а 13% выезжают на дачу или в загородный дом.
6% опрошенных предпочли бы встретить Новый год в уютном доме в заснеженных горах. 2% мечтают о зимней сказке, а 7% выехали бы в "лето", оказавшись рядом с морем или океаном.
Для 25% опрошенных принципиально важно встретить Новый год именно за рубежом.
6% россиян предпочитают отмечать праздник в конкретных местах в России. Идеальными направленими называют Москву, Сочи, Красную Поляну, Карелию и Домбай.
Торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году. В частности, праздничную атмосферу уже организовали в ГУМе. На втором этаже здания разместили новогодние сани с подарками. Балконы ГУМа украсили огоньками и еловыми ветками.
Москву украшают к Новому году
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