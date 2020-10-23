Эксперты назвали самые творческие города мира

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Париж, наряду с некоторыми другими европейскими столицами, вошел в рейтинг самых креативных городов мира, составленный на основе исследований сервиса Infiki. На вершине рейтинга также расположились Барселона и Дублин, сообщает портал "ЕвроПульс".

В своем исследовании специалисты учитывали такие факторы, как плотность расположения художественных галерей и музеев, число музыкальных и стендап-клубов, а также количество фотографий уличного искусства в Instagram.

В Париже специалисты насчитали наибольшее число монументов и статуй на единицу площади, а также высокую плотность музыкальных клубов, театров и стрит-арта. В Барселоне была отмечена высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.

В пятерку самых креативных городов эксперты включили еще и Лондон, и Тель-Авив. Всего в нем 75 городов – Россию, в частности, представляют Санкт-Петербург (36-е место) и Москва (41-е место).

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" ранее выяснил, в какие города РФ с наибольшей вероятностью готовы отправиться жители страны в осенний период. 29% респондентов высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте – поехать осенью в столицу рекомендуют 17% опрошенных.

