Москва вошла в топ-10 самых привлекательных для развития инноваций городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла восьмое место в рейтинге городов мира по уровню инновационной привлекательности, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования HSE Global Cities Innovation Index.

Исследование провели ученые Высшей школы экономики. За основу рейтинга были взяты 120 критериев, по которым изучили 36 городов мира. Ученые обобщили собранные данные по таким критериям, как стоимость жизни, безопасности, уровень технологического развития, креативных индустрий и городской среды, доступность ведения бизнеса и другим показателям.

Пятерку лидеров составили Нью-Йорк, Лондон, Токио, Пекин и Париж. Следом идут Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Позади Москвы остались такие города, как Шанхай, Сеул, Сингапур, Берлин и Гонконг.

Столица России возглавила рейтинг городов по числу научных и технологических технопарков. Кроме того, в пятерку Москва вошла по числу ведущих университетов. Патентную активность города оценили на 11-е место в списке – 21,2 тысячи заявок.

Также Москва получила пятое место по критерию городской среды. Столицу России опередили Лондон, Сингапур, Берлин и Париж. В то же время Москва опережает указанные города по уровню развития цифровой инфраструктуры. Сообщается, что в столице действует 36 642 точки доступа к беспроводному интернету, что делает Москву лидером по данному показателю.

"Мобильный интернет в Москве – один из самых доступных и дешевых в мире. <…> Российская столица находится среди лидеров по числу компаний, внедряющих 5G. Развитие цифрового потенциала Москвы происходит в соответствии с концепцией умного города", – сообщается в итогах исследования.

Москва вошла в список городов, определяющих экономическое развитие своих стран. Согласно результатам исследования, столица России сочетает в себе сравнительно низкую стоимость жизни и ведения бизнеса с благоприятными условиями среды.

Кроме того, в Москве отметили высокий уровень развития инфраструктуры инноваций и цифровых сервисов. По мнению исследователей, это делает город комфортным для начинающих ученых, артистов, дизайнеров и предпринимателей.

В то же время в Москве зафиксировали высокий уровень смертности в результате ДТП. Также столица России наряду с лидерами рейтинга имеет проблемы в сфере безопасности.

Что касается общих тенденций, характерных для развитых городов, то ученые отметили их привлекательность для новых компаний и квалифицированных работников. Это формируется за счет присутствия компаний-лидеров. Имеющие такие условия города, по словам исследователей, формируют высокий уровень развития сферы технологий и креативного сектора.

Инновационная привлекательность формируется за счет преображения городской среды. Однако, по мнению ученых, здесь необходимо искать собственный путь, который формируется из сильных и слабых сторон города. Москву охарактеризовали как город, имеющий сочетание развитой инфраструктуры и доступных условий.

С 19 по 21 октября в столице состоится форум "Открытые инновации". Главная тема мероприятия: "Цифровое будущее. Глобализация и изоляция". Участники форума обсудят влияние пандемии коронавируса на туристический бизнес и развитие инноваций в будущем. Кроме того, на мероприятии будут представлены передовые разработки в различных областях.