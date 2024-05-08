РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

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Взрывы прогремели в нескольких областях Украины в ночь на 8 мая. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Так, несколько взрывов прогремели в находящемся под контролем Украины городе Запорожье. Там фиксировались перебои с электро- и водоснабжением.

Взрывы также произошли в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в Харькове и в Кременчуге Полтавской области. На всей территории Украины, в том числе в столице, включены сирены воздушной тревоги.

Ночью 6 мая стало известно о взрывах в Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Взрывы произошли на фоне объявленной в части регионов Украины воздушной тревоги.

Позже сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах, были переведены на резервное питание после взрывов. В ряде районов города пропал свет и прекратилась подача воды, перебои с электроснабжением также фиксировались в Ахтырке, Белополье и Лебедине Сумской области.

