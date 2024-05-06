00:31Политика
В контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
Сообщается также о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины, в части города пропало электричество.
На данный момент в Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины и части подконтрольной Киеву Запорожской области звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что взрывы на подконтрольной ВСУ части ДНР повредили Славянскую ТЭС.
До этого взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожской области. По данным СМИ, пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва оказался поврежден промышленный объект.
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