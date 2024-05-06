В контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Сообщается также о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины, в части города пропало электричество.

На данный момент в Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины и части подконтрольной Киеву Запорожской области звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что взрывы на подконтрольной ВСУ части ДНР повредили Славянскую ТЭС.

До этого взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожской области. По данным СМИ, пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва оказался поврежден промышленный объект.

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