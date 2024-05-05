Взрывы на подконтрольной ВСУ части ДНР повредили Славянскую ТЭС

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На территории подконтрольной Киеву части ДНР в городе Николаевка произошли взрывы, повредившие ряд объектов Славянской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что взрывы начались в 10:35 по московскому времени после обстрела.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

До этого ВС РФ уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой ВСУ в ДНР в районе населенного пункта Удачное.