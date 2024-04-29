ТАСС: взрыв произошел в Киеве

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Звук мощного взрыва раздался в Киеве вечером 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Тем не менее никакие подробности случившегося пока не приводятся, как и информация о возможных повреждениях инфраструктуры.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат только в Харьковской области Украины.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали четырнадцать иностранных наемников ударом по Николаеву.

До этого взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По данным СМИ, пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва оказался поврежден промышленный объект.