РИА Новости: взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

28 апреля, 20:35Политика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Общественное".
Информация о разрушениях уточняется. Пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва повредили промышленный объект, пишет газета "Известия".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по заводу имени 61 коммунара и отелю с англоязычными наемниками в Николаеве. Он уточнил, что на заводе жили и тренировались морпехи. Также на предприятии происходила сборка водных дронов.
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