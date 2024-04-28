РИА Новости: взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Общественное".

Информация о разрушениях уточняется. Пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва повредили промышленный объект, пишет газета "Известия".

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по заводу имени 61 коммунара и отелю с англоязычными наемниками в Николаеве. Он уточнил, что на заводе жили и тренировались морпехи. Также на предприятии происходила сборка водных дронов.