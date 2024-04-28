Средства ПВО уничтожили ночью 17 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили семнадцать беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что девять украинских дронов были сбиты над Брянской областью, два БПЛА – над Белгородской областью, еще по три беспилотника были уничтожены в Курской и Калужской областях.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сообщал о нескольких попытках ВСУ атаковать регион при помощи БПЛА самолетного типа. Все дроны были уничтожены системами ПВО, пострадавших и разрушений не выявлено.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали, что в лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. В ведомстве предупредили, что обломки дронов все еще могут нести угрозу безопасности людей.