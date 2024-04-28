Около десятка беспилотников обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Около десятка беспилотников нашли в лесах Московской области после таяния снега. Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья (ГУРБ МО).

"Скорее всего, эти "птички" были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!", – говорится в сообщении ведомства.

Местным жителям напомнили об основных правилах безопасности при обнаружении беспилотника:

отойдите от БПЛА на расстояние не менее 100 метров и предупредите об опасности находящихся рядом людей;

старайтесь не использовать около дрона радиоаппаратуру, мобильные телефоны и GPS;

не трогайте беспилотник;

ничем не кидайте в БПЛА и не производите с ним прочих действий;

отойдя на безопасное расстояние, сообщите о находке в Службу спасения по номеру 112.

Ранее сообщалось, что раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице.

До этого три человека пострадали после атаки дрона на город Шебекино Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, у одного мужчины – осколочные ранения грудной клетки и плеча, у другого – ранение осколком в живот, а у третьего пострадавшего выявили осколочное ранение голени и кисти.