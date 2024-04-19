Economist: Украина разработала БПЛА с дальностью до 3 тыс км

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У украинских солдат появилась модель дрона, способного преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и долететь до Сибири, сообщает RT со ссылкой на Economist.

Уточняется, что Киев вложил сотни миллионов долларов в беспилотники, способные искать и поражать удаленные цели. На данный момент их производят несколько компаний.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов (включен в список экстремистов и террористов) сообщил, что страна готовит некую "серьезную операцию" в Крыму. Зеленский добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление ВСУ станет для украинской армии сродни суициду. При этом белорусский президент Александр Лукашенко предупредил Украину, что Россия оперативно и многократно ответит, если Киев продолжит наносить атаки по ее территории с помощью беспилотников. Он добавил, что ответ прилетит в десятикратном размере.