Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

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ВСУ готовят новое контрнаступление. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем", – подчеркнул он.

По его словам, очень важен юг, также планируется защита востока. Зеленский добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

Также в интервью он заявил, что считает нереализуемым план экс-президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта с РФ за сутки. По мнению Зеленского, американскому политику не удастся "решить эту трагедию".

Ранее российские подразделения пресекли четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации войск на южнодонецком направлении, в районах Старомайорского и Ровнополя.

Зеленский проанонсировал следующий этап контрнаступления