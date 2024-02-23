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23 февраля, 07:29

Политика

Зеленский вновь заявил, что Трамп не сможет решить конфликт на Украине за 24 часа

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский счел нереализуемым план экс-президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта с Россией за сутки. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Зеленского, американскому политику не удастся "решить эту трагедию".

Украинский лидер вновь призвал Трампа приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте. Зеленский утверждает, что если бывший президент США побывает на Украине, то обязательно переменит свою позицию.

Трамп ранее пообещал, что в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации.

Зеленский, в свою очередь, резко ответил Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине, посоветовав американскому политику тщательнее думать прежде, чем говорить.

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