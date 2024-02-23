23 февраля, 07:29Политика
Зеленский вновь заявил, что Трамп не сможет решить конфликт на Украине за 24 часа
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский счел нереализуемым план экс-президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта с Россией за сутки. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Зеленского, американскому политику не удастся "решить эту трагедию".
Украинский лидер вновь призвал Трампа приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте. Зеленский утверждает, что если бывший президент США побывает на Украине, то обязательно переменит свою позицию.
Трамп ранее пообещал, что в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации.
Зеленский, в свою очередь, резко ответил Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине, посоветовав американскому политику тщательнее думать прежде, чем говорить.
Читайте также
- Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной, которую США начали против РФ
- Зеленский обеспокоен словами Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа