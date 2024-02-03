Войска РФ пресекли 4 попытки ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения пресекли четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации войск на южнодонецком направлении, в районах Старомайорского и Ровнополя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Кроме того, ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты и места скопления живой силы противника в районе Урожайного. Гордеев добавил, что войска РФ также уничтожили два пункта временной дислокации и пункт управления БПЛА в районе Водяного.

Потери украинских войск при этом составили более 100 военнослужащих, САУ "Гвоздика", две буксируемые гаубицы Д-30, два автомобиля и два беспилотника самолетного типа.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил успехи бойцов в ходе спецоперации на Украине, сообщив, что российская армия освободила за прошедший месяц села Веселое, Крахмальное и Табаевка.

Министр обороны также заявил, что после провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения. По словам Шойгу, подразделения ВС России продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают свое положение по переднему краю.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения