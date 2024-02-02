Великобритания предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО – СМИ

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В Великобритании предложили союзникам по Североатлантическому альянсу направить на Украину экспедиционный корпус НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Кроме того, в Лондоне также выступили с предложением установить над подконтрольной Киеву территорией беспилотную зону.

По словам собеседника агентства, в Великобритании понимают, что большинство стран-членов НАТО вряд ли поддержат данные меры на сегодняшний день. Однако британская сторона все же рассчитывает на одобрение инициативы в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения российских войск.

Согласно планам британских властей, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши. Они должны занять оборонительные рубежи по правому берегу Днепра. Кроме того, предусматривается развернуть контингент сил Альянса и армий отдельных членов блока на территории Норвегии и Финляндии.

В Лондоне также не исключают превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью. Кроме того, могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах, добавил источник.

Затем войска НАТО создадут буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направят в зону СВО. Подготовку подобного сценария предполагают завершить к маю этого года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в обязательном порядке станет членом Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что двери Альянса остаются открытыми, демонстрацией этому является вступление в военный блок Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что поставки оружия для Украины являются путем к миру. Столтенберг также выразил уверенность, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поддерживать Украину.