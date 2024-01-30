Генсек НАТО назвал оружие для Украины путем к миру

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия для Украины являются путем к миру. Такое мнение он высказал во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, трансляция которой велась на YouTube-канале Госдепа.

Столтенберг также выразил уверенность, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поддерживать Украину. По его словам, помощь Киеву является инвестицией в собственную безопасность стран Альянса.

Генсек НАТО отметил, что обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами американского конгресса 30 января.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо вовремя выделять Киеву помощь, чтобы остановить конфликт на Украине и исключить третью мировую войну.

До этого СМИ сообщали о том, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине