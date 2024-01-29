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Количество предпосылок, которые указывают на готовность Киева к обсуждению завершения конфликта на Украине, увеличивается. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский об этом заявил после слов главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии о том, что все больше украинских депутатов хотят сложить полномочия. По мнению Дубинского, "это не история про невостребованность, это история про страх".

Парламентарий связал "непримиримую" позицию украинского президента Владимира Зеленского с завершением его пятилетнего президентского срока. Дубинский назвал "даже самые безапелляционные заявления" Зеленского "политическим лозунгом".

Между тем желание некоторых депутатов Рады покинуть свои посты связано с возможной передачей власти в парламент, это возложит принятие любых решений на депутатов, объяснил Дубинский.

"А учитывая сложность и неоднозначность этих решений – желающих принимать их в парламенте сокращается", – добавил он.

Парламентарий напомнил, что подобная ситуация уже была на Украине после "майдана", когда депутатов "силой свозили" в Раду, чтобы обеспечить нужное количество голосов.

Ранее Дубинский заявил, что на Украине началась масштабная операция по политической зачистке. По словам парламентария, началом этой операции стало задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы.

До этого депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил Зеленского в растрате госбюджета. Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение с 2012 года вывели на офшоры около 40 миллионов долларов от украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

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