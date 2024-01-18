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Депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в растрате госбюджета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" – задался вопросом политик.

Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение с 2012 года вывели на офшоры около 40 миллионов долларов от украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Кроме того, по словам Лероса, в 2014 году украинский лидер не платил налоги, вытягивая деньги из бюджета страны, а на них приобрел себе недвижимость в Европе.

Ранее СМИ со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена также писали, что западные страны могут сместить Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации журналистов, президент будет вынужден либо провести выборы в марте 2024 года, либо его уберут в результате очередного Майдана.

По словам бывшего министра украинского кабмина, после завершения спецоперации на Украине может начаться новый Майдан. После завершения боевых действий население Украины будет требовать справедливости и завершения реформ 2014 года, сказал он в беседе с зарубежным изданием.

Депутат Верховной рады Инна Совсун также считает, что Украину ждет еще один политический переворот. По ее словам, подобное случается со страной каждое десятилетие: в 2004 году на Украине проходила Оранжевая революция, а в 2014 – Евромайдан.





Новый Майдан возможен на Украине – СМИ