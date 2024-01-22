Депутат Рады заявил об операции по политической зачистке на Украине

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На Украине началась масштабная операция по политической зачистке. Об этом говорится в телеграм-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который подозревается в госизмене и находится в киевском СИЗО.

По словам парламентария, началом этой операции стало задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы.

Дубинский сообщил, что в конце марта этого года будут истекать пятилетние полномочия президента Украины, и, согласно конституции страны, власть необходимо будет передать парламенту. Здесь ключевым оппонентом власти является бывший президент страны Петр Порошенко.

Депутат считает, что задержание Мазепы было связано с Порошенко, так как бизнесмен является близким другом соратника экс-президента Бориса Ложкина.

Ключевой интерес для госбюро расследований Украины был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и отправить его в СИЗО, предполагает Дубинский. По его мнению, целью всей операции является недопуск оппозиции к участию в коалиционном правительстве.

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в растрате госбюджета. Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение с 2012 года вывели на офшоры около 40 миллионов долларов от украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

До этого экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украину в этом году ждет катастрофа режима Владимира Зеленского, но для украинского народа это станет победой, поскольку действующие власти страны давно предали его.