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Украина движется в неправильном направлении, страна становится все более автократичной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Globe and Mail.

В частности, Кличко раскритиковал единый украинский телемарафон, сообщив, что критики украинского президента Владимира Зеленского оказались под давлением.

По словам киевского градоначальника, он больше не может назвать политический строй Украины демократией.

"Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом", – добавил он.

Кличко считает, что за этим стоит желание некоторых людей из киевских властей установить централизованную систему на Украине. Так, граждане избирают мэров и глав местных общин, однако затем избранников меняют на людей, которых назначили сверху, отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что поделился своими опасениями с некоторыми западными послами в Киеве.

Ранее Виталий Кличко заявил о нехватке боеприпасов на Украине и потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения украинской армии на фронте.

До этого мэр Киева признал, что территории, перешедшие под контроль России, больше не принадлежат Украине. Он также предложил провести голосование на президентских выборах на Украине без участия жителей новых регионов РФ.