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Мэр Киева Виталий Кличко в декабре минувшего года задекларировал особняк в немецком городе Гамбург стоимостью почти 6 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Отмечается, что 20 декабря Виталий Кличко получил особняк в виде выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, однако в мае прошлого года она перешла в собственность самого Виталия.

По информации журналистов, площадь дома составляет 750 квадратных метров.

В октябре прошлого года Виталий Кличко признал, что территории, перешедшие под контроль России, больше не принадлежат Украине. Он также предложил провести голосование на президентских выборах на Украине без участия жителей новых регионов РФ.

До этого брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину. Таким образом он объяснил свое нежелание служить в украинских войсках.