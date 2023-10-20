Кличко признал, что Украина потеряла четыре региона

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, перешедшие под контроль России, больше не принадлежат Украине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

Комментируя проведение выборов в стране в условиях конфликта, он заявил, что "те территории, которые оккупированы, они уже не Украина". Таким образом он подтвердил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.

Кроме того, голосование на президентских выборах на Украине Кличко предложил провести без участия жителей новых регионов РФ. При этом точной информации о том, планируют ли власти учитывать регионы при проведении выборов, нет, заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах баллотироваться на следующих президентских выборах на Украине. Он также отметил, что военное положение не является препятствием для организации избирательного процесса.

